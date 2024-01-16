​Президент «Герты» умер в 43 года

«Герта» сообщила о трагической новости – из жизни ушёл президент берлинского клуба Кай Бернштейн. Ему было всего лишь 43 года...

«Во вторник «Герта» получила ужасную новость о том, что президент Кей Бернштейн скоропостижно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб и его сотрудники ошеломлены и встревожены. Мы скорбим, наши мысли с семьёй и близкими Кая. Мы просим уважать частную жизнь после этого ужасного события», - говорится в заявлении клуба.

На текущий момент «Герта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 21 января – против «Фортуны» из Дюссельдорфа.