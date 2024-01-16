Ройс больше не нужен «Боруссии»

Атакующий полузащитник Марко Ройс может покинуть дортмундскую «Боруссию» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Sport Bild.

Как стало известно источнику, боссы немецкого топ-клуба сомневаются в целесообразности подписания нового трудового договора с 34-летним вингером. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня текущего года.

Марко защищает цвета команды из Дортмунда с 2012 года. С того момента полузащитник принял участие в 410 поединках, записав на свой счет 167 забитых мячей и 124 голевые передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.