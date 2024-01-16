Мюнхенский ураган: Как Кейн покоряет Германию

Гарри Кейн на деле подтверждает, что не зря «Бавария» так хотела получить этого форварда. Англичанин ставит рекорд за рекордом и претендует на «Золотой мяч». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» хвалит Кейна.

Кейн за полгода доказал, что был лучшим выбором для «Баварии»

Когда форвард перебрался в Мюнхен, многие ждали, что он сможет адаптироваться в «Баварии». Тем не менее едва ли кто-то ожидал, что Кейн будет играть так здорово. Кейн забил 22 гола в первом круге Бундеслиги, повторив рекорд Роберта Левандовски. По динамике англичанин и вовсе может установить лучший результат для бомбардира в Бундеслиге за сезон.

Кейн стал идеальным наконечником для мюнхенского клуба. С одной стороны, он прекрасно открывается на всевозможные прострелы, часто забивая уже с близкого расстояния. Это доказывает, как здорово нападающий умеет находить свободные зоны перед воротами соперника. С другой стороны, Кейн серьёзно усилил эффективность «Баварии» на стандартах. Вдобавок к этому англичанин – лучший в Европе по количеству точных ударов головой.

При этом Кейн – не только узкопрофильный бомбардир, но он очень сильно помогает в построении игры. Англичанин регулярно спускается к центру поля, что вносит хаос в оборону соперника. Либо защитникам оппонентов надо следовать за Кейном и ломать линию, либо у мюнхенцев появляется лишний игрок для розыгрыша мяча в центре поля. При этом англичанин хорошо действует в подыгрыше, записав на свой счёт несколько ассистов.

Кейн делает партнёров сильнее

Лерою Сане выдавали много авансов на старте карьеры, не зря его покупал «Манчестер Сити». Однако немец их не оправдывал, остановившись в развитии. Появление Гарри Кейна позволило Сане раскрыться. Их связка является крайне опасной. Кейн 5 раз забил с передач этого партнёра, а Сане – трижды. Их взаимодействие в целом крайне полезное. Кейн и Сане за счёт стеночек, передач англичанина на ход партнёру, прекрасно вскрывают оборону соперников.

Тухель пробовал вариант игры с двумя высокими нападающими. В этом случае Кейн как раз действовал в подыгрыше, а Шупо-Мотинг оказывался чуть впереди. Камерунец в роли главного нападающего топ-клуба не убеждал, но вот с Кейном выглядел вполне достойно.

Благодаря голам со стандартов Кейн вернул Киммиху уверенность в себе. В прошлом сезоне полузащитника много критиковали за беззубые розыгрыши угловых и штрафных, но теперь англичанин их здорово завершает.

Трансфер Дайера как показатель влияния Кейна

Этой зимой «Бавария» неожиданно усилила обойму команды защитником Эриком Дайером. Англичанин в «Тоттенхэме» потерял место, и едва ли он был очевидным кандидатом на усиление мюнхенского клуба. Конечно, у Дайера есть свои плюсы. Он универсал, который способен закрыть несколько позиций. К тому же он точно не будет бузить, если окажется на скамейке запасных. Сообщалось, что Томас Тухель давно следил за Дайером, но есть ощущение, что на переход этого футболиста опосредованно повлиял как раз Кейн.

Дайер – это не просто англичанин, с которым Кейн мог бы говорить на английском языке. С общением как раз у форварда больших проблем нет, почти все одноклубники говорят на родном для нападающего языке. Однако Дайер – это друг Кейна: есть много историй, что они проводили время вместе. Есть чёткое ощущение, что «Бавария» выбрала Дайера не в последнюю очередь по той причине, чтобы создать для лидера атак больший комфорт.

А трофеи будут?

При всём восторге от игры Кейна главная оценка сезона для «Баварии» – это трофеи. В конце концов и сам англичанин ехал в Мюнхен за долгожданными победами, которыми обделён в своей карьере. Пока с этим трудно. «Бавария» проиграла Суперкубок Германии и вылетела из Кубка. Даже в Бундеслиге мюнхенцы не первые, поскольку уж очень удачный сезон проводит «Байер».

В целом Кейн точно добавил «Баварии» черт, чтобы быть претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Возможно, именно такого игрока и не хватало команде в прошлом году. Так или иначе, хочется верить, что справедливость восторжествует. Если уж не в этом, то в следующем сезоне Кейн должен собрать коллекцию трофеев.

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Роман Андреев