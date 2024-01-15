Атакующий полузащитник Матия Попович не перейдёт в «Милан». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, заполучить 18-летнего серба хочет «Наполи». Кроме того, отмечается, что трансфер Поповича постараются оформить «Порту» и «Бавария».

Ранее сообщалось, что игрок находится в шорт-листе «Барселоны».

На данный момент Попович находится в статусе свободного агента. Это зимой полузащитник покинул «Партизан».

По итогам 20 сыгранных туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе неаполитанского коллектива 31 заработанный балл.