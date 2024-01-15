Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Трансфер Поповича в «Милан» провалился — на хавбека появились новые претенденты слухи

15 Января 2024 • 18:11 Комментировать
Удинезе
...
Милан
20.01 22:45

Атакующий полузащитник Матия Попович не перейдёт в «Милан». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, заполучить 18-летнего серба хочет «Наполи». Кроме того, отмечается, что трансфер Поповича постараются оформить «Порту» и «Бавария».

Ранее сообщалось, что игрок находится в шорт-листе «Барселоны».

На данный момент Попович находится в статусе свободного агента. Это зимой полузащитник покинул «Партизан».

По итогам 20 сыгранных туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе неаполитанского коллектива 31 заработанный балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария Порту Наполи трансферы футбола - зима 2024 Матия Попович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Января
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти У Бензема есть три варианта в Европе В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» ​В Англии сорвался второй матч за день Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
18:11 · Германия. Бундеслига
Трансфер Поповича в «Милан» провалился — на хавбека появились новые претенденты слухи
15:51 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Не знаю игрока, который дебютировал за новый клуб лучше Кейна»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мюллер сравнил Кейна с Холанном
15:02 · Германия. Бундеслига
Тухель считает, что Кейн способен побить рекорд Левандовски
13:27 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Беллингем сделал правильно, что не выбрал в «Манчестер Юнайтед»
13:02 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил шансы команды на чемпионство в гонке с «Байером»
12:56 · Германия. Бундеслига
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
12:49 · Германия. Бундеслига
Кейн рассказал, нацелен ли на роль капитана «Баварии»
12:42 · Германия. Бундеслига
Кейн оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024
11:50 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» растёт уверенность в трансфере защитника «ПСЖ»
11:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» заплатит 5 миллионов евро за одного из руководителей «РБ Лейпцига»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
05:27 · Германия. Бундеслига
​В Бундеслиге забили самый быстрый гол за последние пять лет
03:18 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Скучаю ли я по Англии? Предпочитаю смотреть вперёд, а не в прошлое»
02:04 · Германия. Бундеслига
Кейн рассказал, каким видит себя через 10 лет
Все новости
Рекомендуем