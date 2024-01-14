В «Баварии» заявили, что хотят продлить контракт с Дэвисом

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о том, что канадский защитник Альфонсо Дэвис может перейти в мадридский «Реал» ближайшим летом.

«У Фонзи контракт с нами до 2025 года. Я убежден, что ему действительно нравится играть за «Баварию». Мы бы очень хотели, чтобы он остался у нас подольше. Мы проведем переговоры», - приводит слова Фройнда Bild.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Канады в 70 миллионнов евро.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами партнёрам по команде.