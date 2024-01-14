​В переговорах «Баварии» по Мукиэле произошёл прорыв

Защитник Норди Мукиэле становится всё ближе к тому, чтобы сменить «ПСЖ» на «Баварию». Как стало известно журналистам Bild, в переговорном процессе по 26-летнему футболисту произошёл прорыв. Связан этот прорыв с тем, что Мукиэле попросил парижский клуб отпустить его.

Теперь переговоры между «ПСЖ» и «Баварией» по зимнему трансферу Мукиэле должны пойти «веселее».

В сезоне 2023/2024 Норди Мукиэле поучаствовал в 10 матчах. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мукиэле в 12 миллионов евро.