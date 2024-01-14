Чудо-гол позволил едва не позволил «Бохуму» переиграть «Вердер»

Аутсайдеры чемпионата Германии «Бохум» и «Вердер» провели матч 17-го тура. В первом тайме команды словно забыли о воротах и собирали карточки, арбитр едва не удалил по игроку с каждой стороны. И пускай моментов в игре почти не было, но голешник на 64-й минуте получился невероятно красивым. Патрик Остерхаге зарядил из-за пределов штрафной точно в цель. Рафаэль Борре мог сравнивать тут же, но не попал в створ. На третьей добавленной минуте Никлас Штарк нанес удар, и мяч после рикошета оказался в сетке - 1:1. В итоге соперники делят 12-е место.