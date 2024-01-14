Чудо-гол позволил едва не позволил «Бохуму» переиграть «Вердер»

Аутсайдеры чемпионата Германии «Бохум» и «Вердер» провели матч 17-го тура. В первом тайме команды словно забыли о воротах и собирали карточки, арбитр едва не удалил по игроку с каждой стороны. И пускай моментов в игре почти не было, но голешник на 64-й минуте получился невероятно красивым. Патрик Остерхаге зарядил из-за пределов штрафной точно в цель. Рафаэль Борре мог сравнивать тут же, но не попал в створ. На третьей добавленной минуте Никлас Штарк нанес удар, и мяч после рикошета оказался в сетке - 1:1. В итоге соперники делят 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Патрик Остерхаге64'
|90'Штарк Никлас (1:1)
Риман Мануэль• 90'Гамбоа Кристиан 3'80' (Оерманн Тим (80') •Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес• 90'Лосилья Антони• 75'Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин 25'80' (Фёрстер Филипп (80') •Беро Матуш• 72'Пасьенса Гонсало66' (Хофманн Филипп (66') •Антви-Аджей Кристофер88' (Дашнер Лукас (88')
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас• 66'Фридль Марко•Юнг Антони• 25'Вайзер Митчелл•Агу Феликс80' (Деман Оливье (80') •Биттенкорт Леонардо 43'80' (Вольтемаде Ник (80') •Стаге Йенс 35'85' (Линен Сенне (85') •Нжинма Джастин73' (Шмид Романо (73') •Борре Рафаэль73' (Ковнацки Давид (73') •Дукш Марвин 82'
14 января. Стадион "Воновия Рурштадион".
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