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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чудо-гол позволил едва не позволил «Бохуму» переиграть «Вердер»

14 Января 2024 • 19:33 Комментировать
Бохум
1:1
Вердер
окончен

Аутсайдеры чемпионата Германии «Бохум» и «Вердер» провели матч 17-го тура. В первом тайме команды словно забыли о воротах и собирали карточки, арбитр едва не удалил по игроку с каждой стороны. И пускай моментов в игре почти не было, но голешник на 64-й минуте получился невероятно красивым. Патрик Остерхаге зарядил из-за пределов штрафной точно в цель. Рафаэль Борре мог сравнивать тут же, но не попал в створ. На третьей добавленной минуте Никлас Штарк нанес удар, и мяч после рикошета оказался в сетке - 1:1. В итоге соперники делят 12-е место.

Протокол игры  
Бохум1:1Вердер
(1:0) Патрик Остерхаге64'  
  90'Штарк Никлас (1:1)
Риман Мануэль  90'Гамбоа Кристиан  3' 80' (Оерманн Тим ( 80') Машович ЭрханШлоттербек КевенБернардо Фернандес  90'Лосилья Антони  75'Патрик ОстерхагеШтёгер Кевин  25' 80' (Фёрстер Филипп ( 80') Беро Матуш  72'Пасьенса Гонсало 66' (Хофманн Филипп ( 66') Антви-Аджей Кристофер 88' (Дашнер Лукас ( 88')
Запасные: Данило СоаресТиде НикласБрошински МорицОсей-Туту ДжордиКвартенг Мориц-БрониЛоосли Ноа
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас  66'Фридль МаркоЮнг Антони  25'Вайзер МитчеллАгу Феликс 80' (Деман Оливье ( 80') Биттенкорт Леонардо  43' 80' (Вольтемаде Ник ( 80') Стаге Йенс  35' 85' (Линен Сенне ( 85') Нжинма Джастин 73' (Шмид Романо ( 73') Борре Рафаэль 73' (Ковнацки Давид ( 73') Дукш Марвин  82'
Запасные: Гросс КристианСато КейнПавленка ИржиДос Сантос Хеслер ЭдуардоРапп Николай
14 января. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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18:06
Интересная ставка и прогноз на матч Бохум — Вердер чемпионата Германии — 14 января 2024
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