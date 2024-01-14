«Айнтрахт» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»

Франкфуртский «Айнтрахт» нацелился на полузащитника шведского «Юргордена», который является трансферной целью каталонской «Барселоны» на замену травмированного Гави. По информации от Mundo Deportivo, немецкий клуб предложил за 17-летнего футболиста 8,5 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Юргорден» хочет выручить за своего игрока 10 миллионов евро, но «Айнтрахт» пока лидирует в гонке, так как «Барселона» ранее предлагала лишь 6,5 миллионов.

Недавно Бергвалл дебютировал за взрослую сборную Швеции. Контракт молодого полузащитника с «Юргорденом» истекает летом 2025 года.