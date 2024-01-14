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«Айнтрахт» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»

14 Января 2024 • 16:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 5 ч. 17 мин.

Франкфуртский «Айнтрахт» нацелился на полузащитника шведского «Юргордена», который является трансферной целью каталонской «Барселоны» на замену травмированного Гави. По информации от Mundo Deportivo, немецкий клуб предложил за 17-летнего футболиста 8,5 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Юргорден» хочет выручить за своего игрока 10 миллионов евро, но «Айнтрахт» пока лидирует в гонке, так как «Барселона» ранее предлагала лишь 6,5 миллионов.

Недавно Бергвалл дебютировал за взрослую сборную Швеции. Контракт молодого полузащитника с «Юргорденом» истекает летом 2025 года.

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