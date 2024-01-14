Ройс высказался о возвращении Санчо

Лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о возвращении в команду англичанина Джедона Санчо.

«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче. Джедон знает, как сделать из недостатка преимущество. Мне нравится играть с ним. Очень сильно рад, что он снова с нами», - передает слова полузащитника Sky Sport Germany.

Санчо принял участие в поединке против «Дармштадта» (3:0) и отметился голевой передачей.

Напомним, что Джедон присоединился к немецкому клубу на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.