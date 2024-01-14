Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс высказался о возвращении Санчо

14 Января 2024 • 14:11 Комментировать

Лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о возвращении в команду англичанина Джедона Санчо.

«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче. Джедон знает, как сделать из недостатка преимущество. Мне нравится играть с ним. Очень сильно рад, что он снова с нами», - передает слова полузащитника Sky Sport Germany.

Санчо принял участие в поединке против «Дармштадта» (3:0) и отметился голевой передачей.

Напомним, что Джедон присоединился к немецкому клубу на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Джедон Санчо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала»
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.01.24 в 17:30
Бохум Бохум
Вердер Вердер
2.07 3.70 3.40
Видео
14.01.24 в 19:30
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт Штутгарт
3.35 4.00 1.99
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
14:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала предложение по аренде Боэ с правом выкупа, «Галатасарай» уже ответил
14:11 · Германия. Бундеслига
Ройс высказался о возвращении Санчо
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «ПСЖ» не исключают трансфер защитника «Ланса»
13:02 · Германия. Бундеслига
Дайер поделился первыми впечатлениями о Мюнхене
12:28 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал, какую роль сыграл Кейн в трансфере Дайера
12:11 · Германия. Бундеслига
Де Лигт не боится конкуренции
12:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в ближайшие дни усилит переговоры по защитнику «ПСЖ»
08:36 · Германия. Бундеслига
Санчо высказался о возвращении в «Боруссию»
03:52 · Германия. Бундеслига
​«Трус не играет в... «Ювентусе» - туринский клуб готов исправить это упущение
01:25 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Был бы очень рад возвращению Крооса в сборную Германии»
13 Января
23:45 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги, не проиграв «Дармштадту»
22:35 · Германия. Бундеслига
Санчо – второй среди игроков «Боруссии» Дортмунд по ассистам в Бундеслиге
22:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт», Санчо начал с голевой передачи
22:23 · Германия. Бундеслига
Санчо оформил ассист в первом же матче после возвращения в «Боруссию»
21:21 · Германия. Бундеслига
Эксперт объяснил феномен «Байера» 1
Все новости
Рекомендуем