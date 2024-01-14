Санчо высказался о возвращении в «Боруссию»

Новичок дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо пообщался с журналистами после поединка 17-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (3:0). В этой встрече полузащитник отметился результативной передачей.

«Это должно было произойти. Мое возвращение и встреча с Марко Ройсом – моим другом, которого я очень ценю. Рад, что помог ему забить гол. Сейчас я доволен, что выхожу на поле. Хочу снова быть счастливым», - передает слова игрока Metro.

23-летний футболист перешел в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Срок действия трудового соглашения рассчитан до конца июня 2024 года.