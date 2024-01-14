​«Трус не играет в... «Ювентусе» - туринский клуб готов исправить это упущение

Руководство «Ювентуса» считает, что клубу не хватает... Труса - но не того, что не играет в хоккей, а того, который сейчас защищает цвета берлинской «Герты». Речь идет о 17-летнем даровании 2006 года рождения, уточняет Tuttosport. Его контракт с «Гертой», как ни странно, истекает уже летом, и «Ювентус» даже надеется заполучить его бесплатно, уточняет источник.

Напомним, что туринский клуб занимает второе место в итальянском чемпионате, он уступает пять очков миланскому «Интеру», но имеет матч в запасе. Во вторник туринцы примут «Сассуоло» в рамках очередного тура итальянского чемпионата.