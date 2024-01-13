​«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги, не проиграв «Дармштадту»

В Германии возобновились поединки Бундеслиги, и в первом же своем матче в новом году дортмундская «Боруссия» крупно выиграла в гостях - 3:0. Впрочем, сделать это было не так и сложно, потому что противостоял «шмелям» явный аутсайдер чемпионата - «Дармштадт».

Подопечные боснийского тренера Эдина Терзича установили, таким образом, новый рекорд Бундеслиги. Дело в том, что дортмундская «Боруссия» не проигрывает первый матч в году уже на протяжении двадцати лет. Это самая длительная подобная серия среди всех клубов в истории высшей лиги немецкого чемпионата.

В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Кельном».