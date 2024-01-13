Санчо – второй среди игроков «Боруссии» Дортмунд по ассистам в Бундеслиге

Вингер Джедон Санчо отметился результативной передачей в первом же матче после возвращения в дортмундскую «Боруссию».

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» англичанин вышел на замену на 55-й минуте сегодняшнего поединка против «Дармштадта», а уже на 77-й ассистировал Марко Ройсу. По данным Opta, для Санчо это 46-й голевой пас в цветах «шмелей» в рамках Бундеслиги – второй показатель в клубе с момента начала сбора данных (сезон-2004/05). Лидером рейтинга остаётся всё тот же Ройс – у него 70 результативных передач за дортмундцев.

Аренда Джедона Санчо рассчитана до конца сезона. До сегодняшнего дня футболист не появлялся на поле с лета из-за конфликта с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.