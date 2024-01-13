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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт», Санчо начал с голевой передачи

13 Января 2024 • 22:26 Комментировать
Дармштадт
0:3
Боруссия Д

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Дармштадта». В середине первого тайма Джейми Байно-Гиттенс промчался к воротам и вложил мяч в ногу Юлиана Брандта, а тот в касание пробил в дальний угол - 0:1. На 55-й минуте Джедон Санчо впервые вышел на поле после возвращения в стан «шмелей». Лука Пфайффер метров с трех бил головой - невероятное спасение вратаря. Санчо сразу начал приносить пользу, его прострел на пустые ворота Марко Ройсу стал голевым - 0:2. Ройс после отскока в ближнем бою не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте точку поставил Юссуфа Мукоко ударом в цель от перекладины - 0:3.

«Боруссия» идет на пятом месте, соперник - последний.

Протокол игры  
Дармштадт0:3Боруссия Д
  24'Брандт Юлиан (0:1)
  78'Ройс Марко (0:2)
  90'Мукоко Юссуфа (0:3)
Шуэн МарсельРидель КлеменсКларер КристофМаглица Матей  51'Бадер Маттиас 46' (Вильхельмссон Оскар ( 46') Карич ЭмирФранич БартолХолланд ФабианСкарке Тим 87' (Мюллер Андреас ( 87') Кемпе Тобиас 87' (Торсиэлло Фабио ( 87') Пфайффер Лука 87' (Циммерман Кристоф ( 87')
Запасные: Шнелльхардт ФабианБрунст АлександерГьясула КлаусИшервуд ТомасМюллер Янник
Кобель ГрегорМёнье ТомаДжан ЭмреШлоттербек Нико 88' (Зюле Никлас ( 88') Матсен Ян  31'Брандт Юлиан 55' (Ройс Марко ( 55') Эзкан СалихЗабитцер МарсельБайно-Гиттенс Джейми  3' 55' (Санчо Джедон ( 55') Фюллькруг Никлас 82' (Мукоко Юссуфа ( 82') Мален Дониэлл 88' (Рейна Джованни ( 88'  90')
Запасные: Бланк ХендриМорей МатеуВольф МариусМайер Александер II
13 января. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Дармштадт

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