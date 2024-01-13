«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт», Санчо начал с голевой передачи

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Дармштадта». В середине первого тайма Джейми Байно-Гиттенс промчался к воротам и вложил мяч в ногу Юлиана Брандта, а тот в касание пробил в дальний угол - 0:1. На 55-й минуте Джедон Санчо впервые вышел на поле после возвращения в стан «шмелей». Лука Пфайффер метров с трех бил головой - невероятное спасение вратаря. Санчо сразу начал приносить пользу, его прострел на пустые ворота Марко Ройсу стал голевым - 0:2. Ройс после отскока в ближнем бою не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте точку поставил Юссуфа Мукоко ударом в цель от перекладины - 0:3.
«Боруссия» идет на пятом месте, соперник - последний.
Протокол игры
|24'Брандт Юлиан (0:1)
|78'Ройс Марко (0:2)
|90'Мукоко Юссуфа (0:3)
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс•Кларер Кристоф•Маглица Матей• 51'Бадер Маттиас46' (Вильхельмссон Оскар (46') •Карич Эмир•Франич Бартол•Холланд Фабиан•Скарке Тим87' (Мюллер Андреас (87') •Кемпе Тобиас87' (Торсиэлло Фабио (87') •Пфайффер Лука87' (Циммерман Кристоф (87')
Кобель Грегор•Мёнье Тома•Джан Эмре•Шлоттербек Нико88' (Зюле Никлас (88') •Матсен Ян• 31'Брандт Юлиан55' (Ройс Марко (55') •Эзкан Салих•Забитцер Марсель•Байно-Гиттенс Джейми 3'55' (Санчо Джедон (55') •Фюллькруг Никлас82' (Мукоко Юссуфа (82') •Мален Дониэлл88' (Рейна Джованни (88') 90'
13 января. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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