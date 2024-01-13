«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт», Санчо начал с голевой передачи

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Дармштадта». В середине первого тайма Джейми Байно-Гиттенс промчался к воротам и вложил мяч в ногу Юлиана Брандта, а тот в касание пробил в дальний угол - 0:1. На 55-й минуте Джедон Санчо впервые вышел на поле после возвращения в стан «шмелей». Лука Пфайффер метров с трех бил головой - невероятное спасение вратаря. Санчо сразу начал приносить пользу, его прострел на пустые ворота Марко Ройсу стал голевым - 0:2. Ройс после отскока в ближнем бою не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте точку поставил Юссуфа Мукоко ударом в цель от перекладины - 0:3.

«Боруссия» идет на пятом месте, соперник - последний.