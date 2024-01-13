Санчо оформил ассист в первом же матче после возвращения в «Боруссию»

На неделе английский полузащитник Джедон Санчо официально вернулся в дортмундскую «Боруссию». А уже сегодня, в первом матче за «шмелей» после возвращения отметился голевой передачей.

Случилось это в игре против «Дармштадта» на выезде (2:0), ассистировал Джедон на 77-й минуте игры на Марко Ройса.

Игра подходит к концу, благодаря голам Юлиана Брандта и Ройса «шмели» добывают выездные три очка и с 30 баллами сохраняют за собой пятое место турнирной таблицы Бундеслиги.

Ранее спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель высказался о возвращении Санчо в команду, которая сделала его звездой.