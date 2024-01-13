Эксперт объяснил феномен «Байера»

Леверкузенский «Байер» вечером субботы одержал трудную победу над «Аугсбургом» в рамка Бундеслиги и продлил свою серию без поражений до 26 матчей подряд. Бывший футболист Руслан Пименов объяснил феномен леверкузенского клуба.

«Дело в тренере и подборе игроков. При Хаби Алонсо команда заиграла иначе, работают фланги и центр, появилась молодая звезда в лице Флориана Виртца, он делает результат», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после матча с «Аугсбургом» «Байер» закрепился на первой строчке Бундеслиги. Теперь у «фармацевтов» 45 баллов, отрыв от второго места – четыре очка.