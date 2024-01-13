​«Байер» выдал лучшую первую половину сезона в своей истории

В Германии возобновился чемпионат Бундеслиги, «Байер» сыграл в гостях с «Аугсбургом» и с трудом вырвал победу. Она позволила леверкузенскому клубу добраться до показателя в 45 очков после первой половины сезона, что стало лучшим результатом в истории клуба после первого круга чемпионата.

Если же говорить в абсолюте, то лишь дважды какой-либо клуб набирал больше очков после первой половины сезона - «Бавария» и 47 очков в сезоне 2013/2014, и она же в сезоне 2015/2016 - 46 очков. Также в сезоне 2014/2015 «Бавария» набрала сорок пять очков - столько же, сколько сейчас у «Байера».