​Наставник «Фрайбурга» вошёл в элитный клуб немецкого чемпионата

В Германии возобновились матчи немецкого чемпионата, «Фрайбург» принимал дома «Унион Берлин» и сыграл с ним вничью - 0:0. Тем не менее, добытое очко позволило наставнику «бразильцев из Брайсгау», Кристиану Штрайху, добыть свое пятисотое очко в чемпионатах Германии с «Фрайбургом».

Он стал лишь седьмым тренером в истории чемпионата, который набрал такое количество очков с одним клубом. Предыдущие - Отто Рехагель, Томас Шааф, Удо Латтек, Хеннес Вайсвайлер (его достижение особенно ценно, потому что он работал и набирал очки задолго до того, как за победу стали давать не два, а три балла), Юпп Хайнкес и Оттмар Хитцфельд.