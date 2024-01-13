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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Наставник «Фрайбурга» вошёл в элитный клуб немецкого чемпионата

13 Января 2024 • 20:05 Комментировать

В Германии возобновились матчи немецкого чемпионата, «Фрайбург» принимал дома «Унион Берлин» и сыграл с ним вничью - 0:0. Тем не менее, добытое очко позволило наставнику «бразильцев из Брайсгау», Кристиану Штрайху, добыть свое пятисотое очко в чемпионатах Германии с «Фрайбургом».

Он стал лишь седьмым тренером в истории чемпионата, который набрал такое количество очков с одним клубом. Предыдущие - Отто Рехагель, Томас Шааф, Удо Латтек, Хеннес Вайсвайлер (его достижение особенно ценно, потому что он работал и набирал очки задолго до того, как за победу стали давать не два, а три балла), Юпп Хайнкес и Оттмар Хитцфельд.


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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Кристиан Штрайх
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