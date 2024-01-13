«Байер» довёл серию без поражений до 26 матчей кряду

Леверкузенский «Байер» с трудом добыл победу над «Аугсбургом» в рамках Бундеслиги вечером субботы. Таким образом, серия без поражений «фармацевтов» достигла феноменальных 26 матчей кряду.

Началась эта серия ещё в прошлом сезоне. 27 мая «Байер» проиграл «Бохуму» (0:3). С тех пор в официальных встречах немецкий клуб под руководством Хаби Алонсо поражений не знает и идёт на первом месте в Бундеслиге.

В следующих матчах «Байеру» предстоит сыграть в гостях с очень непростым соперником, «РБ Лейпцигом», который очень хорошо играет дома, а после – с гладбахской «Боруссией».

«Байер» взломал оборону «Аугсбурга» в компенсированное время