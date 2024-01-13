«Вольфсбург» не удержал победный счёт в матче против «Майнца»

«Майнц» и «Вольфсбург» пересеклись в первом туре 2024 года в чемпионате Германии. Хозяева резво начали, но пропустили после сольного рейда Вацлава Черны, который в одиночку реализовал свой шанс - 0:1. На 62-й минуте хозяева отыгрались, также красиво отличился Сильван Видмер ударом с лета. В концовке Себастьян Борнаув мог вырывать победу, но вратарь на месте. В итоге 1:1. «Майнц» остается третьим с конца, гости - десятые.