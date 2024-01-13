«Вольфсбург» не удержал победный счёт в матче против «Майнца»

«Майнц» и «Вольфсбург» пересеклись в первом туре 2024 года в чемпионате Германии. Хозяева резво начали, но пропустили после сольного рейда Вацлава Черны, который в одиночку реализовал свой шанс - 0:1. На 62-й минуте хозяева отыгрались, также красиво отличился Сильван Видмер ударом с лета. В концовке Себастьян Борнаув мог вырывать победу, но вратарь на месте. В итоге 1:1. «Майнц» остается третьим с конца, гости - десятые.
Протокол игры
|12'Черны Вацлав (0:1)
|(1:1) Видмер Сильван61'
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон• 57'Ван дер Берг Сепп• 46'Каси Антони•Видмер Сильван• 3'Мвене Филлипп89' (Лайч Максим (89') •Краусс Том78' (Баррейро Леандро (78') •Кор Доминик•Буркардт Джонатан78' (Рихтер Марко (78') •Папела Мервиль62' (Груда Брайан (62') •Онисиво Карим
Кастельс Коэн• 54'Меле Йоаким•Борнаув Себастьян•Дженц Мориц• 27'Коцца Николя64' (Рожерио да Силва (64') •Вранкс Астер 17'71' (Баку Ридле (71') •Арнольд Максимилиан•Черны Вацлав71' (Томаш Тьягу (71') •Майер Ловро90' (Герхардт Янник (90') •Каминьски Якуб71' (Сванберг Маттиас (71') • 79'Винд Йонас
13 января. Стадион "МЕВА Арена".
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