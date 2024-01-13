«Кёльн» с «Хайденхаймом» поделили очки

В первом туре чемпионата Германии после перерыва «Кёльн» играл против «Хайденхайма». Дейви Зельке был самым активным игроком первой трети поединка и с третьей попытки все же открыл счет. Норман Тоеркауф также мог отличиться, но здесь героем эпизода стал вратарь - парировано. Тим Кляйндинст стрелял без помех и все же не попал в рамку. Счет сравнялся после подачи углового, Адриан Бек метко пробил ногой - 1:1. Патрик Майнка должен был выводить гостей вперед, но головой пробил рядом со штангой.
«Кёльн» остается предпоследним, противник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Зельке Дейви29'
|55'Бек Адриан (1:1)
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо• 41'Шабо Юлиан• 12'Финкгрефе Макс•Мартель Эрик•Гусенбашич Денис•Тилманн Ян•Кайнц Флориан60' (Justin Diehl (60') •Майна Линтон71' (Алиду Фариде (71') •Зельке Дейви71' (Тиггес Штеффен (71')
Мюллер Кевин•Буш Марнон•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен83' (Доведан Никола (83') •Малони Леннард•Тоеркауф Норман46' (Сесса Кевин (46') •Бесте Ян-Никлас90' (Пик Флориан (90') •Пирингер Марвин 16'46' (Бек Адриан (46') •Кляйндинст Тим90' (Шиммер Штефан (90')
Запасные: Зирслебен Тим•Хактаб Траоре Омар•Айхер Витус•Шёппнер Ян
13 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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