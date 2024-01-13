«Кёльн» с «Хайденхаймом» поделили очки

В первом туре чемпионата Германии после перерыва «Кёльн» играл против «Хайденхайма». Дейви Зельке был самым активным игроком первой трети поединка и с третьей попытки все же открыл счет. Норман Тоеркауф также мог отличиться, но здесь героем эпизода стал вратарь - парировано. Тим Кляйндинст стрелял без помех и все же не попал в рамку. Счет сравнялся после подачи углового, Адриан Бек метко пробил ногой - 1:1. Патрик Майнка должен был выводить гостей вперед, но головой пробил рядом со штангой.

«Кёльн» остается предпоследним, противник - девятый.