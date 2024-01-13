«Фрайбург» с «Унионом» не порадовали голами

В 17-м туре чемпионата Германии ведущий борьбу за еврокубки «Фрайбург» принимал аутсайдеров из «Униона». Винченцо Грифо наносил удар головой, и вратарь выручил. У хозяев были ее неидеальные удары головой, а в конце первого тайма Мерлин Рохль вместо удара по воротам выдал ненужный пас - перехват. Яник Хаберер не лучшим образом бил, хотя ему не мешали - промах.
0:0 в итоге, «Фрайбург» идет седьмым, противник - четвертый с конца.
Протокол игры
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Макенго Жорди•Рохль Мерлин•Эггештайн Максимилиан•Вайсхаупт Ноа83' (Филипп Максимилиан (83') •Шаллаи Роланд•Грифо Винченцо83' (Хёлер Лукас (83') •Грегорич Михаэль
Рённов Фредерик• 90'Кнохе Робин•Фогт Кевин•Лейте Диогу•Юранович Йосип89' (Триммель Кристофер (89') •Ааронсон Бренден 50'69' (Госенс Робин (69') •Крал Алекс•Хаберер Яник•Руссийон Жером69' (Бехренс Кевин (69') •Кауфманн Миккель69' (Шефер Андраш (69') •Фолланд Кевин90' (Тусар Люка (90')
13 января. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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