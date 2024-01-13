«Фрайбург» с «Унионом» не порадовали голами

В 17-м туре чемпионата Германии ведущий борьбу за еврокубки «Фрайбург» принимал аутсайдеров из «Униона». Винченцо Грифо наносил удар головой, и вратарь выручил. У хозяев были ее неидеальные удары головой, а в конце первого тайма Мерлин Рохль вместо удара по воротам выдал ненужный пас - перехват. Яник Хаберер не лучшим образом бил, хотя ему не мешали - промах.

0:0 в итоге, «Фрайбург» идет седьмым, противник - четвертый с конца.