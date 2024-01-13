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Что такое не везёт: «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту» при большом перевесе

13 Января 2024 • 19:27 Комментировать
РБ Лейпциг
0:1
Айнтрахт Фр
окончен

В первом для себя матче после зимнего перерыва «РБ Лейпциг» принимал «Айнтрахт» и создал массу моментов. Но успеха добились гости на седьмой минуте после удара Ансгара Кнауффа - 0:1. В первом тайме с обеих сторон были неточные удары после подач, а Лои Опенда дважды угрожал воротам, но голкипер выручал. После перерыва остроты было чуть меньше. Хозяевам нужно было отыгрываться, но реальных шансов не представилось.

«РБ Лейпциг» - четвертый, соперник идет следом.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:1Айнтрахт Фр
  7'Кнауфф Ансгар (0:1)
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 88' (Элмас Эльиф ( 88') Клостерманн ЛукасСимакан Мохамед 88' (Люкеба Кастелло ( 88') Раум ДавидБаумгартнер Кристоф 68' (Ольмо Дани ( 68') Шлагер КсаверКампль КевинСимонс ХавиОпенда ЛоиШешко Бенджамин 67' (Поульсен Юссуф ( 67')
Запасные: Зайвальд НиколасБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферГулачи ПетерYannick Eduardo
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямЭбимбе Эрик  41' 72' (Якич Кристиян ( 72') Нкунку НильсЛарссон Хуго  90'Гётце Марио 84' (Хёуге Йенс ( 84') Кнауфф АнсгарВан де Бек Донни 63' (Бута ( 63') Калайджич Саша 62' (Нганкам Жессик ( 62')
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппАаронсон ПакстенХасебе МакотоСмолчич Хрвое
13 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг

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