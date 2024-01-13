Что такое не везёт: «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту» при большом перевесе

В первом для себя матче после зимнего перерыва «РБ Лейпциг» принимал «Айнтрахт» и создал массу моментов. Но успеха добились гости на седьмой минуте после удара Ансгара Кнауффа - 0:1. В первом тайме с обеих сторон были неточные удары после подач, а Лои Опенда дважды угрожал воротам, но голкипер выручал. После перерыва остроты было чуть меньше. Хозяевам нужно было отыгрываться, но реальных шансов не представилось.

«РБ Лейпциг» - четвертый, соперник идет следом.