Что такое не везёт: «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту» при большом перевесе

В первом для себя матче после зимнего перерыва «РБ Лейпциг» принимал «Айнтрахт» и создал массу моментов. Но успеха добились гости на седьмой минуте после удара Ансгара Кнауффа - 0:1. В первом тайме с обеих сторон были неточные удары после подач, а Лои Опенда дважды угрожал воротам, но голкипер выручал. После перерыва остроты было чуть меньше. Хозяевам нужно было отыгрываться, но реальных шансов не представилось.
«РБ Лейпциг» - четвертый, соперник идет следом.
Протокол игры
|7'Кнауфф Ансгар (0:1)
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин88' (Элмас Эльиф (88') •Клостерманн Лукас•Симакан Мохамед88' (Люкеба Кастелло (88') •Раум Давид•Баумгартнер Кристоф68' (Ольмо Дани (68') •Шлагер Ксавер•Кампль Кевин•Симонс Хави•Опенда Лои•Шешко Бенджамин67' (Поульсен Юссуф (67')
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Эбимбе Эрик 41'72' (Якич Кристиян (72') •Нкунку Нильс•Ларссон Хуго• 90'Гётце Марио84' (Хёуге Йенс (84') •Кнауфф Ансгар•Ван де Бек Донни63' (Бута (63') •Калайджич Саша62' (Нганкам Жессик (62')
13 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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