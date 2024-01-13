«Байер» смог взломать оборону «Аугсбурга» только в компенсированное время

В 17-м туре Бундеслиги «Байер» гостил у середняков из «Аугсбурга», неудобного для себя противника. Алехандро Гримальдо со средней опасно атаковал, и голкипер выручил. Патрик Шик убежал один на один, обыграл вратаря, но тут защитник выбил мяч. Эрмедин Демирович с радиуса штрафной чудом не забил. Гримальдо направил мяч в перекладину, снова нет гола. Демирович еще дважды наносил удары - промахи. А вот Филлип Титц был точен в своей атаке, но первый удар в створ и первый гол «Аугсбурга» отменяется - офсайд. Жереми Фримпонг опасно пробивал, но мяч просвистел рядом с дальней стойкой. Перед финальным свистком Эсекиэль Паласиос получил мяч в штрафной и всё же пробил голкипера - 1:0.

«Байер» остается лидером. Соперник - 11-й.