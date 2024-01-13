«Байер» смог взломать оборону «Аугсбурга» только в компенсированное время

В 17-м туре Бундеслиги «Байер» гостил у середняков из «Аугсбурга», неудобного для себя противника. Алехандро Гримальдо со средней опасно атаковал, и голкипер выручил. Патрик Шик убежал один на один, обыграл вратаря, но тут защитник выбил мяч. Эрмедин Демирович с радиуса штрафной чудом не забил. Гримальдо направил мяч в перекладину, снова нет гола. Демирович еще дважды наносил удары - промахи. А вот Филлип Титц был точен в своей атаке, но первый удар в створ и первый гол «Аугсбурга» отменяется - офсайд. Жереми Фримпонг опасно пробивал, но мяч просвистел рядом с дальней стойкой. Перед финальным свистком Эсекиэль Паласиос получил мяч в штрафной и всё же пробил голкипера - 1:0.
«Байер» остается лидером. Соперник - 11-й.
Протокол игры
|90'Паласиос Эсекиэль (0:1)
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес• 19'Реджбекай Элвис88' (Гумни Роберт (88') •Дорш Никлас• 44'Йенсен Фредрик80' (Бельо Дион Дрене (80') •Варгас Рубен 18'62' (Майер Арне (62') •Титц Филлип80' (Энгельс Арне (80') •Демирович Эрмедин80' (Михель Свен (80')
Градецки Лукаш•Станишич Йосип•Андрих Роберт•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми•Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Гримальдо Алехандро•Хофманн Йонас• 45'Шик Патрик•Гложек Адам62' (Вирц Флориан (62')
13 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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