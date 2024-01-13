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«Байер» смог взломать оборону «Аугсбурга» только в компенсированное время

13 Января 2024 • 19:26 Комментировать (1)
Аугсбург
0:1
Байер Л
окончен

В 17-м туре Бундеслиги «Байер» гостил у середняков из «Аугсбурга», неудобного для себя противника. Алехандро Гримальдо со средней опасно атаковал, и голкипер выручил. Патрик Шик убежал один на один, обыграл вратаря, но тут защитник выбил мяч. Эрмедин Демирович с радиуса штрафной чудом не забил. Гримальдо направил мяч в перекладину, снова нет гола. Демирович еще дважды наносил удары - промахи. А вот Филлип Титц был точен в своей атаке, но первый удар в створ и первый гол «Аугсбурга» отменяется - офсайд. Жереми Фримпонг опасно пробивал, но мяч просвистел рядом с дальней стойкой. Перед финальным свистком Эсекиэль Паласиос получил мяч в штрафной и всё же пробил голкипера - 1:0.

«Байер» остается лидером. Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Аугсбург0:1Байер Л
  90'Паласиос Эсекиэль (0:1)
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго Лопес  19'Реджбекай Элвис 88' (Гумни Роберт ( 88') Дорш Никлас  44'Йенсен Фредрик 80' (Бельо Дион Дрене ( 80') Варгас Рубен  18' 62' (Майер Арне ( 62') Титц Филлип 80' (Энгельс Арне ( 80') Демирович Эрмедин 80' (Михель Свен ( 80')
Запасные: Пфайффер ПатрикВинтер ФредерикБрайтхаупт ТимКоубек ТомашОксфорд Рис
Градецки ЛукашСтанишич ЙосипАндрих РобертИнкапье ПьероФримпонг ЖеремиПаласиос ЭсекиэльДжака ГранитГримальдо АлехандроХофманн Йонас  45'Шик ПатрикГложек Адам 62' (Вирц Флориан ( 62')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПуэрта ГуставоТелла НейтанМбамба НоаКоварж МатейАмири НадимТа ДжонатанFrancis Onyeka
13 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
13 Января 2024 в 19:32
Рад за команду ХАБИ!
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