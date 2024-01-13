Сане - лучший ассистент топ-5 лиг Европы

Во вчерашнем матче чемпионата Германии между мюнхенской «Баварией» и «Хоффенхаймом» (3:0) вингер Лерой Сане отметился двумя результативными передачами. После этой встречи в активе футболиста десять ассистов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

Как информирует Opta Franz, это лучший показатель в топ-5 лигах Европы, а также лучший результат Лероя в чемпионате Германии.

Напомним, что Сане защищает цвета «Баварии» с лета 2020 года. Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.