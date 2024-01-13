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Кель: «Нам нужно дать Санчо время»

13 Января 2024 • 12:08 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
1 5.40 X 4.90 2 1.55
Через 8 ч. 6 мин.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился ожиданиями от выступлений Джедона Санчо, который на днях вернулся на «Сигнал Идуна Парк» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Напомним, в сделке не прописана возможность выкупа.

«Санчо хотел только вернуться в «Боруссию» Дортмунд. Люди здесь его любят. Ему не придётся долго интегрироваться в состав, но мы должны дать ему некоторое время. Мне понравилось то, что я увидел на последней тренировке», – цитирует спортивного директора «Боруссии» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в 2021 году «Боруссия» продала Санчо за 80 миллионов евро.

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