Кель: «Нам нужно дать Санчо время»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель поделился ожиданиями от выступлений Джедона Санчо, который на днях вернулся на «Сигнал Идуна Парк» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Напомним, в сделке не прописана возможность выкупа.

«Санчо хотел только вернуться в «Боруссию» Дортмунд. Люди здесь его любят. Ему не придётся долго интегрироваться в состав, но мы должны дать ему некоторое время. Мне понравилось то, что я увидел на последней тренировке», – цитирует спортивного директора «Боруссии» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в 2021 году «Боруссия» продала Санчо за 80 миллионов евро.