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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн повторил рекорд Левандовски по голам

13 Января 2024 • 09:36 Комментировать

В рамках 17-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» одержала уверенную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0. Один из мячей в составе хозяев забил центральный нападающий Гарри Кейн.

Таким образом, на счету английского бомбардира 22 гола в первой половине сезона Бундеслиги. Кейн повторил рекордное достижение экс-форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Гарри пополнил ряды мюнхенского коллектива летом прошлого года. Стороны заключили четырехлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро.

В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге.

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Бавария Роберт Левандовски Гарри Кейн ещё теги
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