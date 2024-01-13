Кейн повторил рекорд Левандовски по голам

В рамках 17-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» одержала уверенную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0. Один из мячей в составе хозяев забил центральный нападающий Гарри Кейн.

Таким образом, на счету английского бомбардира 22 гола в первой половине сезона Бундеслиги. Кейн повторил рекордное достижение экс-форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Гарри пополнил ряды мюнхенского коллектива летом прошлого года. Стороны заключили четырехлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро.

В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге.