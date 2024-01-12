В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» удивлено физической формой английского новичка команды Джедона Санчо.

По информации Sky, боссы клуба имели сомнения из-за отсутствия игровой практики вингера, однако его показатели на тренировках развеяли их. Сообщается, что 13 января Санчо будет в составе на матч против «Дармштадта» и выйдет на поле.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл всего лишь три матча в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках всех турниров. 11 января игрок официально присоединился к дортмундской «Боруссии» на правах аренды до конца сезона.