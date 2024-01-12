​«Бавария» объявила состав на игру с «Хоффенхаймом»

В немецком чемпионате начинается семнадцатый тур, первый в 2024 году, и начнется он с матча чемпиона - мюнхенская «Бавария» примет дома «Хоффенхайм». Игра начнется в 22:30 по московскому времени, и Томас Тухель, наставник мюнхенского клуба, уже выбрал игроков, которым предстоит сыграть в стартовом составе.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, де Лигт, Киммих, Кейн, Сане, Дэвис, Геррейро, Мюллер, Лаймер, Мусиала.

Следить за событиями игры немецкого чемпионата между «Баварией» и «Хоффенхаймом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.