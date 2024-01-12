Руководство «Галатасарая» обозначило стоимость возможного перехода защитника Саши Боэ в мюнхенскую «Баварию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, турецкий клуб знает о намерениях руководства «рекордмайстера» и выставил на своего футболиста ценник в размере 20-25 миллионов евро. Сам Боэ открыт для перехода в «Баварию», а условия возможного контракта не стали проблемой для игрока.

В нынешнем сезоне Боэ провёл 29 матчей в рамках всех турниров, отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 22 миллиона евро.