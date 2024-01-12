Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Хоффенхайм»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем поединке чемпионата Германии между мюнхенской «Баварией» и «Хоффенхаймом».

«Я думаю, что здесь вопроса никакого быть не может относительно соотношения сил. Конечно, «Бавария» сильнее, сильнее намного. Моя ставка - «Бавария» выиграет оба тайма», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» - «Хоффенхайм» состоится сегодня, 12 января, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.