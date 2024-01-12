Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб

Мюнхенская «Бавария» продолжает интересоваться игроками каталонской «Барселоны». По сообщениям Todofichajes, в поле зрения немецкого топ-клуба попали защитник Жюль Кунде и голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Баварии» к центральному защитнику «сине-гранатовых» Рональду Араухо.

Кунде связан трудовыми обязательствами с «Барселоной» до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

Контракт тер Штегена рассчитан до завершения сезона-2027/2028. Его трансферный ценник – 35 миллионов евро.