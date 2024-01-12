«Бавария» нацелена купить одного из лидеров «Барселоны»

Защитник сборной Уругвая и каталонской «Барселоны» Рональд Араухо является трансферной целью мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Cadena Ser.

Руководство немецкого гранда хочет усилиться игроком в январское трансферное окно. Чемпион Бундеслиги готов предложить «сине-гранатовым» 100 миллионов евро за уругвайца. Сам Араухо не хочет покидать каталонскую команду, а вот финансовый отдел клуба согласен продать футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рональд сыграл 13 поединков, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Трудовой договор уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.