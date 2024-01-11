Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Бонуччи прокомментировал уход из «Униона»

11 Января 2024 • 23:02 Комментировать
Фрайбург
...
Унион Берлин
13.01 17:30

Новичок «Фенербахче» Леонардо Бонуччи рассказал, почему решил сменить обстановку.

36-летний итальянец перебрался в ряды турецкого гранда из берлинского «Униона», в котором провёл всего полгода. Контракт центрального защитника рассчитан до конца сезона.

«В этом сезоне – вероятно, последнем в моей карьере – я поставил перед собой цель вернуться на поле и регулярно играть за границей. «Унион» предложил мне эту возможность, но задачи клуба изменились, и мы приняли совместное решение пойти разными путями. Это был уникальный опыт, и я благодарен всем, кто помогал мне. Теперь я переезжаю в другую страну, но мои цели остаются прежними», – написал в социальных сетях Бонуччи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Леонардо Бонуччи Унион Берлин ещё теги

Новости по матчу

09 Января
20:33
Джеко убедил Бонуччи перейти в «Фенербахче»
30 Декабря
23:52
Директор «Ромы» Пинту: «Не хочу говорить о Бонуччи»
26 Декабря
22:44
«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАЙБУРГ УНИОН БЕРЛИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.01.24 в 22:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.17 8.20 14.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Января
23:45 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» прокомментировали трансфер Дайера
23:23 · Англия. Премьер-лига
Дайер – о переходе в «Баварию»: «Это сбывшаяся мечта»
23:13 · Англия. Премьер-лига
Дайер сменил «Тоттенхэм» на «Баварию» официально
23:02 · Германия. Бундеслига
Бонуччи прокомментировал уход из «Униона»
22:39 · Германия. Бундеслига
«Аль-Хиляль» связался с защитником «Баварии»
22:30 · Германия. Бундеслига
​Ван де Бек: «Меня впечатлил проект»
21:37 · Германия. Бундеслига
Терзич — о Санчо: «Мы готовы дать ему шанс»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Дрэгушина рассказал, какие клубы боролись за игрока с «Тоттенхэмом» и «Баварией»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Стали известны детали трансфера Дайера в «Баварию»
20:51 · Германия. Бундеслига
Фогт стал игроком берлинского «Униона» официально
20:30 · Англия. Премьер-лига
Кирьяков предположил, почему в топовых лигах могут сократить число команд
20:27 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» знают, что летом «Бавария» снова попытается приобрести Араухо слухи
19:23 · Германия. Бундеслига
Шведский талант перейдёт в «Баварию» — источник слухи
18:11 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником официально
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отозвал Фофана из аренды официально
Все новости
Рекомендуем