Бонуччи прокомментировал уход из «Униона»

Новичок «Фенербахче» Леонардо Бонуччи рассказал, почему решил сменить обстановку.

36-летний итальянец перебрался в ряды турецкого гранда из берлинского «Униона», в котором провёл всего полгода. Контракт центрального защитника рассчитан до конца сезона.

«В этом сезоне – вероятно, последнем в моей карьере – я поставил перед собой цель вернуться на поле и регулярно играть за границей. «Унион» предложил мне эту возможность, но задачи клуба изменились, и мы приняли совместное решение пойти разными путями. Это был уникальный опыт, и я благодарен всем, кто помогал мне. Теперь я переезжаю в другую страну, но мои цели остаются прежними», – написал в социальных сетях Бонуччи.