​Ван де Бек: «Меня впечатлил проект»

Бывший игрок амстердамского «Аякса» и английского «Манчестер Юнайтед», Донни ван де Бек, пояснил, что выбрал франкфуртский «Айнтрахт» под впечатлением от презентации своих планов, проведенной руководством клуба.

- Перед подписанием контракта я общался и со спортивным директором, и с тренером, и я получил очень положительные чувства о проекте. Мы обсуждали наши игровые идеи. Я всегда любил и следил за Бундеслигой, особенно когда там блистали игроки из Нидерландов, вроде Роббена и Хунтелаара, - цитирует слова нидерландского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.