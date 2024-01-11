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​Ван де Бек: «Меня впечатлил проект»

11 Января 2024 • 22:30 Комментировать

Бывший игрок амстердамского «Аякса» и английского «Манчестер Юнайтед», Донни ван де Бек, пояснил, что выбрал франкфуртский «Айнтрахт» под впечатлением от презентации своих планов, проведенной руководством клуба.

- Перед подписанием контракта я общался и со спортивным директором, и с тренером, и я получил очень положительные чувства о проекте. Мы обсуждали наши игровые идеи. Я всегда любил и следил за Бундеслигой, особенно когда там блистали игроки из Нидерландов, вроде Роббена и Хунтелаара, - цитирует слова нидерландского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек
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