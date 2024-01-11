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Терзич — о Санчо: «Мы готовы дать ему шанс»

11 Января 2024 • 21:37 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
1 5.20 X 4.70 2 1.55
13.01 20:30

Рулевой «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич высказался о подписании нападающего Джедона Санчо, который был арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Мы готовы дать ему шанс, чтобы он снова показал, на что способен. Но у меня и у него нет много времени. Если он хотел прийти сюда и потратить время на адаптацию, то это невозможно», — заявил Терзич Sport.de.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие только в трех стартовых матчах Английской премьер-лиги, после чего у него произошел конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

13 января «Боруссия» встретится с «Дармштадтом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Санчо
 

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Евро-Футбол.Ру,
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