32-летний защитник Кевин Фогт стал игроком столичного немецкого клуба – берлинского «Униона». О подписании в оборону сообщает пресс-служба клуба.

Фогт известен футбольному миру как защитник «Хоффенхайма». В этом клубе он провёл восемь последних лет карьеры, не считая аренду в «Вердер» на полгода в 2020 году. Центрдеф является воспитанником «Бохума», также в его карьере нашлось место таким командам как «Кёльн» и «Аугсбург».

Длительность контракта Фогта с новым клубом и сумма трансфера пока не разглашаются. Вот-вот «Унион» должен покинуть другой центральный защитник Леонардо Бонуччи, которого сватают в «Фенербахче». Поэтому Фогт, вероятно, взят для замены итальянца.