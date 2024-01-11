В «Барселоне» знают, что летом «Бавария» снова попытается приобрести Араухо

Мюнхенская «Бавария» хочет видеть в своих рядах защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как стало известно Football Espana, спортивный директор «Барселоны» Деку осведомлен о том, что «Бавария» снова попробует забрать у команды Араухо в летнее трансферное окно.

Напомним, этой зимой мюнхенцы предлагали «сине-гранатовым» 100 миллионов евро за уругвайского футболиста, но каталонцы ответили отказом.

Источник сообщает, что такую же сумму «Бавария» предложит за Араухо летом.

В 18 играх текущего сезона 24-летний защитник забил один мяч. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.