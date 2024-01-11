«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте разместил информацию о продлении контракта с защитником Лукасом Клостерманном. 27-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Лукас Клостерманн перебрался в «РБ Лейпциг» из «Бохума» летом 2014 года. С тех пор футболист провёл за «быков» 278 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

«РБ Лейпциг» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 13 января – против «Айнтрахта».