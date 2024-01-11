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​«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником официально

11 Января 2024 • 18:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
13.01 17:30

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте разместил информацию о продлении контракта с защитником Лукасом Клостерманном. 27-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Лукас Клостерманн перебрался в «РБ Лейпциг» из «Бохума» летом 2014 года. С тех пор футболист провёл за «быков» 278 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

«РБ Лейпциг» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 13 января – против «Айнтрахта».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Лукас Клостерманн

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