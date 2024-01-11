​Директор «Боруссии» прокомментировал возвращение Санчо

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал возвращение Джедона Санчо. В четверг «шмели» объявили об аренде Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца июня.

«Джедон – совершенно уникальный игрок, и я с нетерпением жду возможности снова увидеть его в чёрно-жёлтой форме. Он знает этот город, знает наш стадион, наших фанатов и наш клуб. Несмотря на то, что в последние месяцы он не играл на официальном уровне, мы уверены, что он быстро освоится, наберёт отличную форму и будет использовать свои качества, чтобы помочь нам достичь наших целей в сезоне», - слова Келя приведены на сайте «Боруссии».

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