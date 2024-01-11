​Санчо выбрал номер в «Боруссии»

Джедон Санчо вернулся в «Боруссию» - дортмундский клуб официально объявил об аренде 23-летнего футболиста у «Манчестер Юнайтед» на срок до конца сезона. Пресс-служба «шмелей» опубликовала фотографию, на которой Санчо держит в руках футболку с игровым номером 10.

Санчо выступал за «Боруссию» в 2017-2021 годах, и тогда носил футболку с номером 7 на спине. В настоящий момент под «семёркой» в Дортмунде играет Джованни Рейна, поэтому Джедон не мог выбрать такой вариант.

Стоит сказать, что Санчо играл за «Боруссию» под 10 номером в Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2017/2018.

На текущий момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.