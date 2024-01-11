Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Будто вернулся домой»: Санчо высказался о переходе в «Боруссию»

11 Января 2024 • 15:36 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде вингера Джедона Санчо у «Манчестер Юнайтед». 23-летний футболист будет играть за «шмелей» до конца текущего сезона. Санчо дал комментарий после завершения трансфера.

«Когда я сегодня вошёл в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперёк, я всегда был близок со здешними фанатами, и я никогда не терял связи с руководством клуба. Мне не терпится снова увидеть своих партнёров по команде, выйти на поле и играть в футбол с улыбкой на лице. Хочу забивать голы, помогать забивать голы и помогать команде выйти в Лигу чемпионов», - слова Санчо приведены на сайте «Боруссии».

Джедон Санчо играл за «Боруссию» в 2017-2021 годах. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании
Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
16:00 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Дайер может дебютировать за «Баварию»
15:48 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии» прокомментировал возвращение Санчо
15:42 · Германия. Бундеслига
​Санчо выбрал номер в «Боруссии»
15:36 · Германия. Бундеслига
​«Будто вернулся домой»: Санчо высказался о переходе в «Боруссию»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Дрэгушина: Не верится, что мы отказали «Баварии»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Санчо проходит обследование для старого-нового клуба
14:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Я очень хотел заполучить Дайера
13:55 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о смерти Беккенбауэра
13:27 · Англия. Премьер-лига
Дайер высказался о возможном переходе в «Баварию»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Дайер переходит в «Баварию» за 4 млн евро слухи
10:31 · Англия. Премьер-лига
Санчо сделал намёк, где продолжит карьеру
10:04 · Германия. Бундеслига
Дансо не перейдёт в «ПСЖ» и «Баварию»
10 Января
21:10 · Германия. Бундеслига
​Стало известно, когда Киммих может уйти из «Баварии»
19:55 · Англия. Премьер-лига
​Матсен меняет «Челси» на «Боруссию» - обследование пройдено
19:25 · Германия. Бундеслига
​Араухо отреагировал на слухи об интересе «Баварии»
Все новости
Рекомендуем