​«Будто вернулся домой»: Санчо высказался о переходе в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде вингера Джедона Санчо у «Манчестер Юнайтед». 23-летний футболист будет играть за «шмелей» до конца текущего сезона. Санчо дал комментарий после завершения трансфера.

«Когда я сегодня вошёл в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперёк, я всегда был близок со здешними фанатами, и я никогда не терял связи с руководством клуба. Мне не терпится снова увидеть своих партнёров по команде, выйти на поле и играть в футбол с улыбкой на лице. Хочу забивать голы, помогать забивать голы и помогать команде выйти в Лигу чемпионов», - слова Санчо приведены на сайте «Боруссии».

Джедон Санчо играл за «Боруссию» в 2017-2021 годах.