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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель высказался о смерти Беккенбауэра

11 Января 2024 • 13:55 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал печальное известие о смерти легенды немецкого футбола Франца Беккенбауэра. Экс-защитник сборной Германии скончался в возрасте 78 лет.

«Трудно принять эту новость. Беккенбауэр прошел невероятный путь. Я слишком молод, чтобы помнить его игру, но у Франца был масштаб, который невозможно постичь. Во время следующего матча «Баварии» нас будут переполнять эмоции», - передает слова главного тренера пресс-служба клуба.

Беккенбауэр ушел из жизни 8 января. В составе сборной Германии он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также становился обладателем «Золотого мяча».

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Бавария Франц Беккенбауэр Томас Тухель ещё теги
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