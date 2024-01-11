Дансо не перейдёт в «ПСЖ» и «Баварию»

Австрийский защитник «Ланса» Кевин Дансо, который находится в сфере интересов «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии», останется в нынешнем клубе до завершения сезона-2023/2024. Об этом рапортуют журналисты Get French Football News.

Как стало известно источнику, боссы «Ланса» приняли решение не продавать игрока в январе. В связи с этим Дансо доиграет нынешний сезон во французской команде.

В нынешнем сезоне австриец принял участие в 22 поединках, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение Дансо с «Лансом» рассчитано до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.