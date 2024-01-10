​Стало известно, когда Киммих может уйти из «Баварии»

Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию». Правда, произойти это может не сейчас, а летом, когда до истечения действующего контракта игрока с мюнхенским грандом останется один год. Киммих удивлён, что «Бавария» до сих пор не вступала с ним в предметные переговоры по пролонгации трудового соглашения. Обо всём это рассказывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Интерес к Киммиху проявляет «ПСЖ». Также за ситуацией 28-летнего футболиста внимательным образом следят другие гранды европейского футбола.

В 20 матчах сезона 2023/2024 Йозуа Киммих забил один гол и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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