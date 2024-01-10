​Араухо отреагировал на слухи об интересе «Баварии»

Защитника «Барселоны» Рональда Араухо слухи связывают с «Баварией». Уругвайский футболист дал комментарий на этот счёт.

«В каждом трансферном окне обо мне рассказывают истории. Прошлым летом говорили о и «Манчестер Юнайтед». Я сосредоточен на «Барселоне». Я делаю всё возможное для команды, отдаюсь на 100%. Носить капитанскую повязку – это привилегия, я чувствую ответственность», - слова Араухо с пресс-конференции в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 11 января – против «Осасуны» в Суперкубке Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.