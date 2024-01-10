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​«Барселона» оказалась от борьбы за Киммиха – известна причина

10 Января 2024 • 15:56 Комментировать

«Барселона» отказалась от участия в гонке за подписание полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Как сообщает испанское издание Sport, каталонский гранд попросту не может себе позволить столь дорогостоящий трансфер.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 29-летний Киммих не желает покидать «Баварию» в зимнее трансферное окно.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 20 матчей, в которых один раз забил и шесть раз отдавал голевые пасы на партнёров.

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Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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