​«Фенербахче» анонсировал трансфер Бонуччи

«Фенербахче» подтвердил работу над трансфером Леонардо Бонуччи. Опытный итальянский защитник может перебраться в турецкий топ-клуб в самое ближайшее время.

«Бонуччи сегодня приедет в Стамбул для проверки состояния его здоровья и дальнейших переговоров», - говорится в сообщении пресс-службы «Фенербахче».

Ранее в прессе сообщалось о желании 36-летнего Бонуччи сменить клуб для повышения шансов выступить за сборную Италии на чемпионате Европы.

Как известно, с сентября Леонардо Бонуччи представляет «Унион» из Берлина. В 10 матчах за этот клуб опытный итальянец смог забить один гол.