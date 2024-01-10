«Бавария» готова купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, подписать талантливого хавбека хочет мюнхенская «Бавария». Руководство немецкого гранда готово выделить на приобретение футболиста порядка 100 миллионов евро. Среди конкурентов «Баварии» значатся два представителя чемпионата Англии – лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла».

Педри выступает за «сине-гранатовых» с сентября 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

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