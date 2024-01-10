Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрока «Баварии» будут судить

10 Января 2024 • 08:27 Комментировать

31-летний сенегальский защитник Буна Сарр, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Об этом рапортуют журналисты издания Bild.

Согласно данным источника, судебное заседание по делу африканского футболиста запланировано на 18 января.

Стоит отметить, что в настоящий момент Сарр находится в лазарете «Баварии». Защитник не может выступать за команду из-за травмы «крестов».

Буна присоединился к мюнхенскому гранду в 2020 году. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Буна Сарр
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Мбаппе договорился с новым клубом Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
09:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о смерти Беккенбауэра
08:27 · Германия. Бундеслига
Игрока «Баварии» будут судить
02:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила за Дрэгушина больше 30 млн евро, игрок примет решение в среду
02:29 · Германия. Бундеслига
Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса» слухи
01:13 · Германия. Бундеслига
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном трансфере Киммиха
00:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что препятствует переходу Мукиэле из «ПСЖ» в «Баварию»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин склоняется к переходу в «Баварию», а не в «Тоттенхэм» слухи
09 Января
22:29 · Англия. Премьер-лига
Вернер прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
22:21 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высоко оценивают вероятность перехода Дэвиса в «Реал» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
Тимо Вернер – игрок «Тоттенхэма» официально
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» «перебила» предложение «Тоттенхэма» по Дрэгушину
21:28 · Англия. Премьер-лига
Опенда: «Вернер покажет свои качества в «Тоттенхэме»
21:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» будет платить Санчо слухи
20:33 · Германия. Бундеслига
Джеко убедил Бонуччи перейти в «Фенербахче» слухи
20:20 · Германия. Бундеслига
Киммих выбрал между «Баварией» и «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем