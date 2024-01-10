Игрока «Баварии» будут судить

31-летний сенегальский защитник Буна Сарр, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Об этом рапортуют журналисты издания Bild.

Согласно данным источника, судебное заседание по делу африканского футболиста запланировано на 18 января.

Стоит отметить, что в настоящий момент Сарр находится в лазарете «Баварии». Защитник не может выступать за команду из-за травмы «крестов».

Буна присоединился к мюнхенскому гранду в 2020 году. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.